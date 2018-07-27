В Беларуси начались продажи ноутбуков Lenovo ideapad 330

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Беларуси легких и стильных ideapad 330 — линейки ноутбуков для повседневного использования, для работы в дороге и дома. Линейка представлена в Беларуси моделями с диагональю экрана 15,6 дюймов. Лаконичный внешний вид ideapad 330, возможность раскрытия на 180° и пять вариантов расцветки.

Мощный процессор Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной комплектации) в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и дискретными видеокартами от AMD и NVIDIA гарантирует плавную работу в режиме многозадачности, яркий игровой опыт, быструю загрузку системы и широчайшие возможности домашнего кинотеатра.

Производительные и надежные ноутбуки ideapad 330 могут быть оснащены жестким диском (HDD) SATA емкостью от 500 ГБ, а некоторые модели — твердотельными накопителями (SSD) емкостью до 512 ГБ, которые сокращают время загрузки системы и ускоряют передачу данных. 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1920 x 1080) с антибликовым покрытием обеспечивает отменное качество изображения. Благодаря поддержке технологии Dolby Audio динамики ноутбука позволяют услышать тончайшие нюансы звука без искажений даже на максимальной громкости.

Ноутбук ideapad 330 защищен специальным износостойким покрытием, устойчивым к бытовым повреждениям, а также прорезиненными деталями снизу, которые обеспечивают максимальную вентиляцию и продлевают срок службы компонентов. Традиционная для ideapad возможность раскрытия на 180° — до нулевого угла между экраном и клавиатурой — позволяет пользоваться ноутбуком в самых разных условиях: в поезде, на диване или в кафе.

В Беларуси ноутбук Lenovo ideapad 330 доступен в пяти цветах: платиновый серый, темно-синий, шоколадный, белый и черный по цене от 559 BYN.