Ноутбук Lenovo YOGA 530 представлен в Беларуси

Компания Lenovo сообщает о старте продаж в Беларуси компактного и стильного ноутбука «2-в-1» YOGA 530 с возможностью раскрытия корпуса на 360 градусов и сенсорным экраном.

Ноутбук YOGA 530 имеет алюминиевый корпус с поворотными на 360 градусов петлями. Наличие сенсорного экрана позволяет переключаться между режимами планшета и ноутбука в зависимости от решаемой задачи. Он очень компактен: благодаря легкой (1,6 кг) и тонкой (17,6 мм) конструкции, а также аккумулятору, способному проработать без подзарядки до 10 часов, его можно носить с собой и использовать повсеместно. Функция быстрой подзарядки за 15 минут поможет продлить время работы устройства на два часа.

Ноутбук YOGA 530, оснащенный оперативной памятью до 16 ГБ в максимальной конфигурации, обладает высокой скоростью отклика системы на действия пользователя и производительностью. Твердотельный накопитель PCIe (SSD) емкостью до 512 ГБ сокращает время загрузки системы и ускоряет передачу данных.

Конфигурация YOGA 530 предполагает не только офисное применение, но и широкие возможности для мультимедийных и игровых развлечений. Широкоугольный Full HD (1920x1080) дисплей IPS с диагональю 14 дюймов, яркостью 250 нит и тонкими рамками гарантирует, что каждая деталь на экране будет предельно четкой.

Стилус Lenovo Active Pen и функция защиты от случайного срабатывания сенсорной панели позволяют делать записи в ноутбуке так же просто, как и обычной ручкой на бумаге. Стилусом можно наносить пометки на карты, прокладывать маршруты, вносить правки в документы и реализовывать другие творческие идеи, применяя интеллектуальную функцию редактирования.

Благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев пользователь может входить в систему без ввода пароля, а также совершать безопасные платежи через PayPal при поддержке технологии Windows Hello. Персональная информация защищается тремя уровнями безопасности. Устройство работает под управлением Microsoft Windows 10 Home.

В Беларуси ноутбук YOGA 530 доступен в черном, сером и новом светло-голубом цвете по цене от 2799 BYN.