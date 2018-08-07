В IT-лагере МТС началась вторая смена

В IT-лагере МТС сегодня стартовала вторая смена. Участников проекта, который организован совместно с Министерством образования, ждут двухнедельные бесплатные уроки по робототехнике, пилотированию квадрокоптера, мобильной фотографии.

Занятия в детском оздоровительном лагере «Горизонт» проводят специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий. Ребят научат конструировать робототехнические конструкции, управлять квадрокоптером, делать технически правильные фото.

IT-уроки будут проводиться ежедневно по 2 учебных часа. Образовательные программы предусмотрены для детей от 6 до 17 лет. По итогам обучения ребятам предстоит сдать «экзамен»: презентовать свой проект, созданный в рамках тематического курса.

Образовательный проект «IT-лагерь» реализуется Министерством образования и компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано 1 июня 2018 года. Партнером проекта выступает Образовательный центр Парка высоких технологий. Записаться на бесплатные курсы могут дети, которые приехали в лагерь по путевке.