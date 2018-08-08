Microsoft не станет отказываться от старой версии Skype

Microsoft изменила свою позицию по поводу Skype. Ранее компания выпустила обновление программы, после которого планировала прекратить поддержку Skype 7.0 в классическом виде, отключив его от серверов.

Однако пользователи остались недовольны изменениями в Skype. В результате Microsoft сохранит классический Skype в рабочем состоянии. В Skype 8.0 реализованы многие новые функции, включая поддержки HD-видео в бесплатном режиме, возможность делиться экранами во время звонков, перетаскивать файлы.

Вместе с тем, некоторые функции исчезли. Кроме того, пользователи остались недовольны изменениями в интерфейсе.