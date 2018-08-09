В популярном мессенджере Telegram найдена уязвимость

Российские специалисты разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя Telegram по его юзернейму. Это даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у операторов связи, установить личность абонента. Таким образом, до сих пор считавшийся анонимным мессенджер перестает быть таковым, резюмируют эксперты. Технология может быть полезна в поиске преступников, полагают они, сообщают "Известия".

Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста нашли в Telegram уязвимость, которая позволяет деанонимизировать пользователей мессенджера. Они разработали программу, которая определяет по юзернейму номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт.

— Мы проанализировали API (часть программного интерфейса приложения) и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей, — рассказал «Известиям» руководитель центра Евгений Венедиктов.

Разработчики назвали свою систему «Криптоскан». Детали ее работы они не раскрывают. Общий принцип таков: программа направляет запрос, содержащий юзернейм, в Telegram, и приложение выдает недостающие данные пользователя — ID и номер телефона, фамилию и имя. Чтобы убедиться в работоспособности системы, «Известия» попросили раскрыть данные по юзернейму одного из редакторов. Номер телефона совпал, а вот имя и фамилия — нет. Впрочем, пользователь может придумать себе псевдоним, поэтому достоверность этих данных не так важна.