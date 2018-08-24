Bulba Ventures и Haxus стали партнерами программы AWS Activate

Стартапы, которые попадут в портфель Bulba Ventures или Haxus, смогут в дополнение к инвестициям бесплатно получить до 100 000 долларов услугами в облачной инфраструктуре Amazon Web Services.

Партнерами программы становятся бизнес- и стартап-акселераторы, венчурные компании и фонды, которые соответствуют критериям AWS Activate. Среди ее участников - Slack, Pinterest, Airbnb, Wetransfer, Nextdoor и многие другие. Среди партнеров - 500 Startups, Y Combinator, венчурный фонд Sequoia Capital.

Amazon Web Services предоставляет стартапам недорогую и простую в использовании инфраструктуру, необходимую для их расширения и развития. Помимо финансовых возможностей, стартапы могут обучаться на курсах AWS (Business Essentials, Technical Essentials) и получают 80 кредитов на курсы для самостоятельной практический работы.

"Мы рады стать партнерами программы для стартапов Amazon. Продукты и сервисы AWS используются крупнейшими мировыми компаниями. Здорово поддержать наши стартапы бесплатным использованием решений AWS на такую значительную сумму. Считаем, что использование AWS даст стартапам возможность реализовать свои идеи быстрее и значительно сэкономить на серверной инфраструктуре", - комментирует партнер и сооснователь Bulba Ventures Андрей Авсиевич.

Набор облачных технологий, которые предлагает к использованию Amazon, включает в себя решения для машинного обучения, работы с дополненной и виртуальной реальностью, интернетом вещей, базами данных и многое другое.

"Доступ к сервисам Amazon помогает нам быстрее развивать платформу OneSoil. Инструменты AWS дают необходимую гибкость и масштабируемость в работе. Мы используем их для обучения и процессинга больших объемов данных", - комментирует Слава Мазай, сооснователь и CEO OneSoil.

Bulba Ventures и Haxus поддерживают стартапы, ключевым компонентом которых является использование технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.