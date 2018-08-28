Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей

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Администрация мессенджера Telegram согласилась выдавать правоохранительным органам номер телефона пользователя и его IP-адрес. Как сообщается в тексте обновленной политики конфиденциальности сервиса, информация будет передана на основании решения суда.
Решение должно подтверждать, что данный пользователь подозревается в террористической деятельности. «Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Пока этого никогда не происходило», — сообщается в обновленном документе.
О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.
Комментарии
Все же дожали.
Почему "дожали"? Речь же не о переписке, а о номере и айпи-шнике. Только почему обязательно в "террористической"? Неужели наркоторговля, торговля людьми или обычное убийство, не причина раскрытия этих данных?
Телеграм никуда не денется. Чтобы нормально продвигаться ему нужна постоянная поддержка или фсб или цру. На разовые подачки наркобаронов и людокрадов особо не прожить.
С языка сорвали. )
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