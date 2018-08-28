Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей

Администрация мессенджера Telegram согласилась выдавать правоохранительным органам номер телефона пользователя и его IP-адрес. Как сообщается в тексте обновленной политики конфиденциальности сервиса, информация будет передана на основании решения суда.

Решение должно подтверждать, что данный пользователь подозревается в террористической деятельности. «Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Пока этого никогда не происходило», — сообщается в обновленном документе.

О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.