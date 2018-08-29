Intel представила новые процессоры

Компания Intel официально представила два новых семейства процессоров под кодовыми названиями Whiskey Lake и Amber Lake. В них входят мобильные процессоры с пониженным энергопотреблением: в семействе Amber Lake собраны самые экономичные процессоры, относящиеся к классу Y (TDP до 5 Вт), а в семейство Whiskey Lake вошли новинки класса U (TDP до 15 Вт).

В серии Amber Lake-Y представлены три двухъядерных процессора, тогда как серия Whiskey Lake-U пополнилась одной двухъядерной и двумя четырёхъядерными моделями. Во всех шести случаях имеется поддержка технологии многопоточности Intel Hyper-Threading.

От процессоров Kaby Lake Refresh годичной давности процессоры Whiskey Lake-U, по сути, отличаются только более высокими рабочими частотами.