Intel представила новые процессоры

Компания Intel официально представила два новых семейства процессоров под кодовыми названиями Whiskey Lake и Amber Lake. В них входят мобильные процессоры с пониженным энергопотреблением: в семействе Amber Lake собраны самые экономичные процессоры, относящиеся к классу Y (TDP до 5 Вт), а в семейство Whiskey Lake вошли новинки класса U (TDP до 15 Вт).

В серии Amber Lake-Y представлены три двухъядерных процессора, тогда как серия Whiskey Lake-U пополнилась одной двухъядерной и двумя четырёхъядерными моделями. Во всех шести случаях имеется поддержка технологии многопоточности Intel Hyper-Threading.

От процессоров Kaby Lake Refresh годичной давности процессоры Whiskey Lake-U, по сути, отличаются только более высокими рабочими частотами.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> Whiskey Lake

Надо брать! ;)

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