Павел Дуров прокомментировал выдачу властям данных из Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новые правила мессенджера, в которых предусмотрена возможность выдачи властям данных о пользователях, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных.
В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды.
Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет - по двум причинам:
1. В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей.
2. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России.
Поэтому продолжаем сопротивление.
О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.
Комментарии
Именно, в России хотят доступ к сообщениям. Причем не по решению в суда в каждом конкретном случае, а просто для всех пользователей сразу, по хотелке любого представителя властей.
В России раз плюнуть получить решение суда. В каких-нибудь провинциальных судах выносятся положительные решения по искам "общественности или ветеранов", за которые федеральный суд не взялся бы по причине, скажем так, "не совсем законности".
Panzer1001
Возможно. Но это уже совсем другая история.
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