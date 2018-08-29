Павел Дуров прокомментировал выдачу властям данных из Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новые правила мессенджера, в которых предусмотрена возможность выдачи властям данных о пользователях, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных.



В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды.



Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет - по двум причинам:



1. В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей.



2. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России.



Поэтому продолжаем сопротивление.

О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.