LG выпустила первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8К и диаметром 88 дюймов

Компания LG представила на выставке IFA 2018 первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K (7680 x 4320). Качество и четкость изображения модели 8K LG OLED TV с диагональю 88 дюймов достигается благодаря 33 миллионам самоподсвечивающихся пикселей и поистине глубоким оттенкам черного.

В результате увеличения объемов OLED-телевизоров на рынке в два раза в 2018 году, LG продолжит наращивать долю OLED-телевизоров в сегменте моделей премиум-класса и ускорит темпы перехода потребителей на OLED-телевизоры.

Рынок телевизоров с разрешением 8K все еще находится в стадии становления, ожидается, что к 2022 году рост превысит 5 миллионов единиц, а LG намерена возглавить рынок ультра-премиум класса с новой технологией 8K OLED TV.

Несмотря на успехи в области LCD-технологии, OLED часто называют «технологией дисплея нового поколения» благодаря собственному свечению, исключающему необходимость в какой-либо подсветке. Это позволяет совмещать в современных телевизорах качество изображения и дизайн. LG имела возможность не только стоять у истоков этих технологий, но и успешно вывести их на рынок.