Viber получил новый дизайн

Viber, приложение для общения, представляет обновленные чаты: теперь сотни миллионов зарегистрированных пользователей мессенджера смогут обмениваться сообщениями вдвое быстрее.

Кроме того, Viber получил обновленный дизайн. В рамках обновления участников сообщества Viber ждут:

· Быстрые сообщения;

· Быстрая смена уведомлений о доставке сообщений;

· Большие и яркие бабблы в чатах;

· Улучшенный предпросмотр фото, видео и GIF-изображений.

Новый дизайн чатов Viber уже доступен пользователям на устройствах под управлением iOS. Пользователи Android получат его в ближайшее время.