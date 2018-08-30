Viber получил новый дизайн

Viber, приложение для общения, представляет обновленные чаты: теперь сотни миллионов зарегистрированных пользователей мессенджера смогут обмениваться сообщениями вдвое быстрее.

Кроме того, Viber получил обновленный дизайн. В рамках обновления участников сообщества Viber ждут:

·         Быстрые сообщения;

·         Быстрая смена уведомлений о доставке сообщений;

·         Большие и яркие бабблы в чатах;

·         Улучшенный предпросмотр фото, видео и GIF-изображений.

Новый дизайн чатов Viber уже доступен пользователям на устройствах под управлением iOS. Пользователи Android получат его в ближайшее время. 

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Опубликовал: KVbot,

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