Viber получил новый дизайн

Версия для печати
Viber, приложение для общения, представляет обновленные чаты: теперь сотни миллионов зарегистрированных пользователей мессенджера смогут обмениваться сообщениями вдвое быстрее.
Кроме того, Viber получил обновленный дизайн. В рамках обновления участников сообщества Viber ждут:
· Быстрые сообщения;
· Быстрая смена уведомлений о доставке сообщений;
· Большие и яркие бабблы в чатах;
· Улучшенный предпросмотр фото, видео и GIF-изображений.
Новый дизайн чатов Viber уже доступен пользователям на устройствах под управлением iOS. Пользователи Android получат его в ближайшее время.
Добавить комментарий