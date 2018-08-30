Facebook Watch заработал по всему миру

Видеосервис Facebook Watch стал доступен по всему миру. Компания позиционирует его как площадку для оригинального контента, которая должна составить конкуренцию YouTube.

Год назад Facebook Watch заработал на территории США. За это время он успел собрать 50 миллионов пользователей. В других регионах компания собирается развивать сервис с помощью программы монетизации Ad Breaks, которая позволит зарабатывать авторам контента.

Однако рекламные паузы будут только в роликах продолжительностью более трех минут, которые за последние два месяца сгенерировали более 30 тысяч просмотров от одной минуты и более. При этом сам канал должен иметь не менее 10 тысяч подписчиков.