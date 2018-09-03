Представлен новый процессор Kirin 980

На выставке IFA 2018 генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю представил новый процессор Kirin 980. Став первым коммерческим чипом, созданным по разработанному Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC) 7-нанометровому технологическому процессу, он сочетает в себе производительность, эффективность и оснащен двойным модулем нейронных вычислений.

Процессор Kirin 980 стал также первым чипом, получившим ядра на основе Cortex-A76, на 75% более мощные и на 58% более эффективные чем предыдущее поколение. Подсистема процессора Kirin использует интеллектуальный механизм Flex-scheduling, создающий трехуровневую архитектуру энергоэффективности, которая содержит два высокопроизводительных ядра на основе Cortex-A76, два энергоэффективных на основе Cortex-A76 и четыре наиболее энергоэффективных Cortex-A55.

Чтобы обеспечить мобильным устройствам на базе Kirin 980 максимальную скорость работы в беспроводных сетях, Huawei интегрировал в него модем с поддержкой LTE Cat.21 с пиковой скоростью скачивания 1,4 Гбит/с.

В дополнение Kirin 980 получил поддержку агрегации несущих частот даже из разных частотных диапазонов. Это дает пользователям свободу выбора операторов сотовой связи и возможность наслаждаться максимальными скоростями передачи данных в любой точке мира.