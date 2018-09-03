Huawei представила новое устройство AI Cube

Huawei Consumer Business Group представила на IFA 2018 новое устройство «два-в-одном» – Huawei AI Cube.

Новинка объединяет в себе акустическую систему со встроенным интеллектуальным голосовым помощником Alexa и 4G-роутер. AI Cube предлагает пользователям удобный и интуитивный способ подключения к интернету различных домашних устройств и возможность управлять ими с помощью голосовых команд.

Huawei AI Cube оснащен встроенным голосовым помощником Alexa, который позволяет пользователям без лишних усилий запускать музыкальные треки, управлять функциями умного дома, а также открывает голосовой доступ к более чем 50 000 различных команд.

Одновременно с AI Cube, Huawei запускает Huawei Locator — мощное и компактное устройство с продолжительным временем работы как в активном режиме, так и в режиме ожидания. Huawei Locator поддерживает четыре основные спутниковые навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.