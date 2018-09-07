Viber получил возможность переводить сообщения

Пользователи смартфонов на ОС Android уже успели оценить новую опцию мессенджера Viber, в котором появился мгновенный перевод сообщений.

Однако уже в скором времени разработчики намерены оснастить аналогичным режимом работы в том числе и устройства, работающие на операционной системе iOS.

Осуществить перевод можно в окне чата, причем для этого не понадобится ждать, пока роботом выполнится перевод требуемого текста. Для активации перевода необходимо лишь выбрать одноименный пункт на интересующей фразе и ответ не заставит долго ждать.