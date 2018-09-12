WG Forge объявляет набор на новые курсы

Программа обучения специалистов WG Forge, стартовавшая осенью прошлого года в минском центре разработки Wargaming, открывает сразу три новых направления: Video Production, Maintenance и World of Tanks (3D, VFX и Software Engineering).

Это программа минского центра разработки Wargaming, в рамках которой опытнейшие профессионалы компании делятся накопленной за долгое время экспертизой в области игровой разработки. В июле стартовал курс Wargaming Forge Art; сейчас отобранные кандидаты учатся графическому дизайну, тонкостям анимации и бренд-дизайну.

«Не секрет, что в Беларуси спрос на квалифицированных IT-специалистов уже давно превышает предложение, — говорит Дмитрий Курьянович, Head of Maintenance в Wargaming. — C другой стороны, многие хотели бы начать карьеру в этой области, но не могут из-за отсутствия опыта. Цель наших курсов — исправить это несоответствие. На выходе выпускники узнают способы решения проблем, о существовании которых многие IT-профессионалы и не догадывались. И мы очень надеемся, что Wargaming Forge станет хорошим фундаментом для новых блестящих карьер».

В сентябре в рамках программы WG Forge стартуют 3 новых курса:

WG Forge World of Tanks — отдельная специализация в WG Forge для подготовки «танковых» специалистов. Три отдельных курса будут посвящены программной инженерии, а также работе с 3D-графикой и созданию визуальных эффектов.

Слушателей направления Video Production научат режиссуре постановки массовых экшен-сцен, съемке виртуальной камерой и монтажу обучающего, продающего и развлекательного видеоконтента.

Maintenance — курс, где преподаются основы программной инженерии, архитектуры сложных систем и принципы работы операционных систем. Кроме того, программа включает материалы по дизайну и поддержке высоканагруженных приложений и систем.

Кого ждут в WG Forge

В WG Forge World of Tanks приглашаются студенты старших курсов, магистранты и выпускники вузов. Для направления Art это те, чье образование связано с визуальными искусствами, для Software Engineering — начинающие и будущие технические специалисты.

приглашаются студенты старших курсов, магистранты и выпускники вузов. Для направления Art это те, чье образование связано с визуальными искусствами, для Software Engineering — начинающие и будущие технические специалисты. В WG Forge Video Production ждут выпускников вузов, работающих режиссерами монтажа в рекламных агентствах и на видеоканалах, а также студентов старших курсов и магистрантов специальностей, связанных с визуальными искусствами. Требуется опыт работы с Adobe CC. Также крайне желателен игровой опыт в World of Tanks наряду с пониманием ее игровых механик.

ждут выпускников вузов, работающих режиссерами монтажа в рекламных агентствах и на видеоканалах, а также студентов старших курсов и магистрантов специальностей, связанных с визуальными искусствами. Требуется опыт работы с Adobe CC. Также крайне желателен игровой опыт в World of Tanks наряду с пониманием ее игровых механик. В WG Forge Maintenance примут технических специалистов с хорошим знанием английского языка и высоким уровнем профессиональных навыков в области программного дизайна и анализа данных.

Как попасть в WG Forge

Кандидатам нужно оставить заявку на сайте wgforge.wargaming.com, приложив к ней:

выполненное тестовое задание (для курсов Software Engineering World of Tanks, Maintenance, Video Production);

ссылку на портфолио (для курса Art World of Tanks);

мотивационное письмо на тему «Почему я хочу попасть в программу WG Forge World of Tanks» (для всех курсов).

Для поступления на курсы Maintenance и Video Production нужно успешно пройти тест по английскому языку.

Заявки на поступление на новые курсы принимаются:

на направление Video Production — до 23 сентября включительно;

на направление Maintenance — до 1 октября включительно;

на направление World of Tanks — с 10 сентября до 7 октября.

Как будут проходить занятия

Фокус обучения в программе WG Forge смещен в сторону практики. Курсы состоят из тренингов, направленных на решение конкретных практических задач, а по итогам обучения каждый участник представит свой курсовой проект, созданный под руководством куратора.

Занятия будут проходить в вечернее время в бизнес-центре «Волна» (минский центр разработки Wargaming) дважды в неделю. По итогам курса лучшие выпускники получат предложения о сотрудничестве с Wargaming.