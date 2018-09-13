Microsoft тестирует SMS-сервис для Skype на ОС Android

Корпорация Microsoft запустила тестирование сервиса SMS Connect для приложения Skype на устройствах под управлением ОС Android. Он доступен для участников программы Skype Insiders на приложениях версий от 8.30 и выше.

Идея состоит в том, что сервис позволяет подключить ПК на операционной системе Windows или macOS к смартфону и вести переписку через SMS с настольного компьютера. Можно будет отправлять сообщения, вести диалог с одним собеседником или группой, а также получать фото и видео в виде MMS.

Судя по всему, это часть будущего обновления, в рамках которого планируется слить воедино экосистемы Windows и Android. Ранее, напомним, уже вышла бета-версия Windows 10, которая научилась синхронизировать фотографии и SMS с Android-устройством.

Для того, чтобы запустить SMS Connect, нужно войти в учётную запись в приложении Skype на смартфоне и в настройках выбрать пункт «включить SMS Connect». Затем появится инструкция, по которой и нужно осуществить подключение. При этом отмечается, что Skype не заменит программу для просмотра SMS по умолчанию. Судя по всему, приложение будет только ретранслировать сообщения на ПК и обратно.

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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