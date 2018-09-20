В VOKA появились 30-дневные подписки на фильмы и сериалы

Подписки «VOKA видео», «MEGOGO» и «Амедиатека» в рамках сервиса VOKA стали доступны на 30 дней.

Теперь все действующие пакеты VOKA имеют два типа подписок: суточную и 30-дневную. Пользователи видеосервиса могут сами выбрать удобный способ оплаты. Так, посуточная удобна при эпизодическом использовании сервиса, например, во время командировок. 30-дневная подписка выгодна тем, кто смотрит фильмы, сериалы и ТВ постоянно – в таком случае, пакет будет обходиться значительно дешевле.

На сегодняшний день в VOKA доступны такие 30-дневные подписки, как:

VOKA ТВ (доступ к ТВ- и киноканалам). 6,9 рубля за 30 дней (с НДС)

VOKA видео (доступ к фильмам и сериалам). 5,4 рубля за 30 дней (с НДС)

MEGOGO (доступ к фильмотеке онлайн-кинотеатра megogo.net). 6,45 рубля за 30 дней (с НДС)

VOKA ТВ и MEGOGO (доступ к ТВ- и киноканалам и фильмотеке онлайн-кинотеатра megogo.net). 10,5 рубля за 30 дней (с НДС)

Амедиатека (доступ к фильмам и сериалам онлайн-кинотеатра amediateka.ru). 9,9 рубля за 30 дней (с НДС)

Подписка продлевается автоматически на каждый следующий период. Одновременно у абонента может быть активирована подписка на 1 сутки либо на 30 суток. Интернет-трафик в сети velcom не учитывается. Подписка предоставляется бесплатно первые 7 дней для новых клиентов.