В продаже появился новый безрамочный UHD 4K монитор LG 32UD99

LG Electronics представляет новый UHD IPS 4K монитор LG 32UD99 с диагональю 31,5”. Благодаря поддержке HDR 10, аппаратной калибровке цвета и 95% охвату цветового пространства DCI-P3, обычно используемого в цифровых кинотеатрах, LG 32UD99 обеспечивает безупречное качество изображения, возможность выполнять широкий спектр работ с графикой или большими таблицами, а также в полной мере оценить высокое качество кино- и/или видеозаписей, без торможений и зависаний играть в требовательные к техническим характеристикам игры. Трехсторонний безрамочный дизайн монитора будет великолепно сочетаться с любым стилем в интерьере. Монитор оснащен универсальным USB Type-C.

В настоящее время появляется все больше и больше возможностей смотреть видео в разрешении UHD 4K. Качество изображения, детализация и передача цвета на дисплее LG 32UD99 удивят даже искушенных пользователей. Те, кто работает над контентом HDR, по-достоинству оценят способность нового монитора воспроизводить впечатляющие яркость, контрастность, насыщенность и глубину цвета. Те, кто увлекается играми, с помощью игровых консолей нового поколения Play Station 4 Pro и Xbox One S смогут насладиться качеством игровой графики и четкостью изображения.

Благодаря матрице IPS, LG 32UD99 обеспечивает высокую точность цветопередачи с широким углом обзора. Используя специальный алгоритм, технология улучшает отображение тонов и яркость SDR-контента до HDR. Так, монитор может преобразовать стандартное видео в HDR-качество прямо на экране.

Дизайн модели LG 32UD99 отличается тонкой рамкой с четырех сторон монитора и дизайнерской подставкой, создающей изящный элегантный внешний вид монитора. С помощью всего одного порта USB Type-C можно передавать данные и подзаряжать ноутбук или мобильный девайс.

Технология поворота экрана облегчает работу в разных форматах, в зависимости от потребностей пользователей. Это очень удобно для просмотра больших текстов без прокрутки и для работы с изображениями.

Технология On screen Contol (меню на экране) обеспечивает удобный доступ ко всем настройкам монитора. Для включения меню на экране требуется загрузка специального программного обеспечения.

С помощью всего одного клика легко создать максимально удобное для себя рабочее пространство, разделив дисплей на окна. Программное обеспечение предложит пользователям 14 различных вариантов разбивки. А для того, чтобы лучше сосредоточиться, или, наоборот, отвлечься и зарядиться новыми силами, встроенные динамики с системой звука Rich Bass обеспечивают высококачественное звучание, без подключения дополнительных девайсов.