МТС продолжает уроки интернет-грамотности для школьников

Компания МТС продолжает уроки для детей по безопасному поведению в интернете. Очередное занятие для четвероклассников минской школы № 38 провел певец и телеведущий Георгий Колдун. Научиться безопасному поведению в Сети собралось больше сотни ребят.

На уроке речь шла о культуре общения в интернете. Ребята узнали, какие опасности могут подстерегать их в Глобальной сети, а главное, как их избежать: обезопасить себя от вирусов, шок-контента и «троллей».

Кроме того, научиться правильному поведению в интернете теперь можно и в интерактивном формате. В Национальной библиотеке открылась выставка для детей, посвященная безопасному интернету. Это совместный проект компании МТС, Министерства образования и детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

На интерактивной выставке «Вселенная интернета» в игровой форме детей учат пользоваться антивирусными программами, создавать надежные пароли, рассказывают, как правильно общаться в интернете, в том числе с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в социальных сетях.