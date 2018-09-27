В Минске открылась первая школа IT-бухгалтеров

В Минске открылась школа IT-бухгалтеров, в которой будут повышать навыки финансовых специалистов в формате MiniMBA. Программа разработана образовательным центром IASP совместно с Альфа-Банком (Беларусь).

Бизнес-интенсив в формате MiniMBA ориентирован на главных бухгалтеров и их заместителей, работающих в IT-сфере не менее 5 лет. В течение полутора месяцев практикующие эксперты будут делиться опытом на примере конкретных бизнес-кейсов. Слушатели узнают о новых подходах, технологиях и решениях, которые могут помочь белорусским компаниям повысить доходы, снизить издержки и оптимизировать работу. В частности, одна из сессий будет посвящена организации SCRUM-системы, так популярной в западных компаниях.

В качестве тренеров – известный консультант по налогообложению Ольга Иваненко, финансовый директор Softline Дмитрий Левкович, директор компании IT wit Максим Якубович, учредитель компании «Техснабкомплект» Анастасия Занкович и др. Каждый из них будет делиться лайфхаками в какой-то определенной области.

После учебных сессий слушателей ожидает тестирование. Каждый выпускник получит сертификат Accounting Mini MBA – Professional IT.