Классический Skype перестанет работать 1 ноября

Microsoft сообщила скором прекращении поддержки классической версии Skype. Настольная версия перестанет работать уже 1 ноября, а мобильная – 15 ноября.

К классической версии относится Skype 7 и все предшествующие выпуски. Пользователям данной редакции рекомендуется переходить на восьмую версию сервиса, которая предлагает бесплатные HD-звонки, возможность делиться экраном, перетаскивать файлы и многое другое.

Ранее в этом году Skype получил поддержку сквозного шифрования, уведомлений о прочтении и разрешил записывать разговоры. Кроме того, скоро мессенджер заработает на устройствах с голосовым помощником Alexa.