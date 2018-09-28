Windows 10 October 2018 Update может выйти 2 октября

Компания Microsoft готовится к выпуску следующего крупного обновления для Windows 10. Речь идёт об October 2018 Update. И, судя по некоторым данным, новинка может выйти уже 2 октября.

На это указывает формирование сборки ESD Build 17763, которая может быть окончательной. Хотя пока это и неточно. Сборка уже доступна для инсайдеров Fast Ring и Slow Ring, а если это действительно финальная версия, то на днях стоит ожидать и Release Preview.

В осеннем обновлении Windows 10 ожидается немало новых функций и возможностей. Первая из них — давно ожидаемая тёмная тема оформления в Проводнике. Предполагается, что она будет нужна для тех, кто работает по ночам или просто в тёмное время суток. Такая тема оформления снизит нагрузку на глаза. Подобное уже есть во многих программах и операционных системах.