«Умные перекрестки» помогут разгрузить оживленные магистрали Минска

Инновационный проект, который позволит улучшить пропускную способность магистралей, реализуют в Минске. Власти столицы по инициативе ГАИ оборудовали перекрестки умными камерами и датчиками, чтобы собирать статистику о движении транспортных потоков и управлять светофорами. Оператор МТС выступил телекоммуникационным партнером проекта. В будущем интеллектуальная система сможет автоматически создавать стабильную "зеленую волну" и повысить скорость сообщения автотранспорта в городе.

Во время тестового периода «умная система» доказала свою эффективность. Сейчас в Минске работают умные датчики на перекрестках по проспекту Машерова: на пересечении пр-т Машерова с улицами Козлова, Красная, Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, по улице Берестянской; а также на пересечении Шаранговича с улицами Горецкого, Лобанка, Сухаревской и Федорова.

На каждом перекрестке на Г-образных столбах устанавливают умные камеры — купольные и направленные, которые отслеживают ситуацию одновременно на 10 полосах. Также специальные датчики вмонтированы в дорожное покрытие. Система позволяет в режиме онлайн отслеживать количество автомобилей, проехавших на данном отрезке дороги в течении определенного периода времени. Данные с устройств МТС передает по 4G в специальный центр КУП Мингорисполкома. Там полученную видеоинформацию анализируют, чтобы затем перераспределять нагрузку на определенных участках дорог. В перспективе в режиме реального времени можно будет управлять и светофорами на перекрестках.

Инициатива установить умное управление транспортными потоками принадлежит ГАИ ГУВД, а реализацией занялись Мингорисполком, оператор МТС и АГАТ. В будущем планируется оборудовать камерами больше сотни перекрестков столицы.