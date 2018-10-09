Google закрывает свою соцсеть

В официальном блоге Google написала, что закроет пользовательскую версию социальной сети Google+ в течение ближайших десяти месяцев. Решение было принято вслед за обнаружением серьёзной уязвимости в безопасности, которая позволяла получать доступ к данным пользователей и была исправлена ещё в марте 2018 года.

Поисковый гигант отдельно подчеркнул, что уязвимость позволяла получать содержимое закрытых и необязательных для заполнения полей профиля Google+ вроде реального имени, адреса электронной почты, занятий, пола и возраста. Ко всем остальным данным (публикациям Google+, сообщениям, номеру телефону или контенту G Suite) сторонние приложения доступа не имели. Более того, у Google нет подтверждений, что какой-либо разработчик обнаружил уязвимость или некорректно воспользовался скрытыми данными из профиля социальной сети.

В дополнение к сворачиванию Google+ компания объявила о более строгих настройках конфиденциальности для других своих служб. Изменения в API ограничат доступ сторонних разработчиков к Gmail и данным на устройствах Android. Разработчики больше не смогут получать доступ к журналу звонков и SMS на устройствах Android, а данные взаимодействия с контактами не будут доступны через API Android Contacts.