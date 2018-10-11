В Viber появилась возможность редактировать сообщения

Мессенджер Viber обновился до версии 9.7. Одной из новых функций в приложении стала возможность редактировать отправленные сообщения.

Чтобы изменить отправленное сообщение, достаточно тапнуть на него и выбрать в появившемся меню опцию "Редактировать". После сохранения сообщения на нем появится отметка, что оно было исправлено.

Напомним, что пользователи Viber могут также пересылать и удалять сообщения (в любое время после отправки), закреплять важные уведомления в диалоге, отмечать сообщение как непрочитанное для получателя и многое другое.

Функция редактирования доступна владельцам Andorid-устройств. Для пользователей iOS-гаджетов возможности редактирования станут доступны в ближайшее время.