Microsoft подарила Linux две трети своих патентов

Microsoft объявила о присоединении к Open Invention Network (OIN), организации, которая владеет патентами на программное обеспечение экосистемы GNU/Linux, а также предоставляет право на их бесплатное использование. Компания внесла свою лепту в общее дело, передав участникам OIN 60 тыс. собственных патентов из 90 тыс. имеющихся.

Как пояснили в Microsoft, оставшиеся 30 тыс. патентов в настоящий момент де-юре не существуют, поскольку находятся в процессе обработки соответствующими компетентными структурами, поэтому не могут быть переданы. Компания пообещала передать их OIN, как только все необходимые процедуры будут завершены.

Стоит отметить, что одной из главных причин возникновения OIN в свое время стала выбранная Miсrosoft стратегия в отношении Linux и прочего свободного ПО, развитие которого в корпорации считали угрозой собственной бизнес-модели. Редмондский гигант неоднократно обвинял Linux в нарушении сотен своих патентов, не указывая, какие именно, а лишь используя подобные заявления для давления на «нарушителей» с целью заработка на патентных спорах. Это явление принято именовать «патентным троллингом».