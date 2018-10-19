Презентация новых устройств Apple состоится 30 октября. В рамках мероприятия ожидается анонс новых планшетов iPad Pro, которые получат полноэкранный дизайн и сканер лица Face ID. Одна из моделей получит 12,9-дюймовый экран, другая – 11-дюймовый. Также устройства могут порадовать новыми функциями для художников и графических дизайнеров.

Еще компания готовит к выпуску новые компьютеры. Среди них может оказаться новый дешевый MacBook, обновленный и мощный Mac mini, а также iMac нового поколения с улучшенным экраном.

Кроме того, на мероприятии могут быть представлены обновленная колонка HomePod и новые наушники AirPods.