Adobe показала передовые ИИ-инструменты

В рамках конференции MAX 2018 компания Adobe продемонстрировала потенциальные возможности программного обеспечения. В частности, комик Тиффани Хэддиш (Tiffany Haddish) и сторонник Adobe Пол Трани (Paul Trani) показали десяток новых инструментов и методов под общим названием Sneaks, которые разрабатываются в недрах компании. Инструменты могут оказаться частью каких-то фото, видео или иных приложений пакета Creative Cloud, быть выпущены отдельно или вовсе остаться любопытными экспериментами.

Речь идёт, например, об инструменте Smooth Operator, который позволяет интеллектуально подрезать обычное видео под просмотр в вертикальной ориентации (или под любые другие соотношения сторон экрана), пытаясь при этом сохранить максимум важных данных на основе интеллектуального анализа содержимого кадра.

А Project Kazoo призван превращать голос в музыкальный инструмент. Пользователь может напеть мелодию (или сыграть на каком-нибудь инструменте), записав её на своём компьютере с помощью обычного микрофона, и затем на этой основе с применением интеллектуальной обработки создать заготовки на различных музыкальных инструментах.

Ещё одна любопытная разработка — Project Fast Mask. Она наверняка понравится видеоредакторам, потому что позволяет всего за несколько кликов создать маску, выделив какой-либо объект в видео (например, человека). А затем маска интеллектуально меняет форму в соответствии с границами объекта на других кадрах — иными словами, обработку можно накладывать на конкретный объект. Например, размыть фон или вставить надпись за движущимся человеком.

Если необходимо редактировать сложную векторную графику, пригодится Project Good Bones. Прежде всего для изменения позы персонажа. Например, если требуется открыть пасть динозавру или наклонить голову рисованному человечку, можно создать собственное подобие скелета, чтобы при перемещении ключевых точек, модель пересчитывалась с оглядкой на сочленения. А можно положиться на услуги автоматики, которая сама создаст простой «скелет» для последующего редактирования.

Инструмент FantasticFold упрощает создание различных упаковок: он позволяет не только видеть, как 2D-заготовка будет складываться в 3D-форму, но также выводить в удобном для нанесения рисунка виде грани конечной коробочки: