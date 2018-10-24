Стартовал второй этап конкурса SAP Leonardo Hackathon при поддержке velcom

SAP CIS, один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, и velcom, один из ведущих ИКТ-провайдеров облачных сервисов и услуг для бизнеса в Беларуси, начали второй этапа республиканского конкурса для новаторов и разработчиков SAP Leonardo Hackathon.

Второй этап – «конкурс команд» – собрал прогрессивных и креативных разработчиков. Ключевым условием участия было использование технологий SAP Leonardo, которые объединяют различные программные возможности: машинное обучение, интернет вещей, большие данные, аналитику и блокчейн. Организаторы ждут от команд свежих идей, умения оформлять и воплощать в жизнь смелые проекты – для этого им предложены самые современные технологии.

«Мы хотим предложить всем желающим инструменты для разработки решений, устройств, которые смогут работать на новых технологиях, по другим принципам и с новыми запросами рынка. В период создания прототипов и разработки решений вам будут абсолютно бесплатно доступны тестовые SIM-карты сети NB-IoT. Также мы хотим, чтобы ваши решения и сервисы создавались и выходили в жизнь не из зарубежных хостинг-провайдеров, а создавались здесь, в нашей стране», – отметил Дмитрий Николайчик, начальник управления облачной и ИКТ-инфраструктуры компании velcom.

Местом проведения второго этапа был выбран дата-центр компании velcom, который также был построен и оформлен по принципу: максимум производительности и удобства при использовании инновационных решений производственного дизайна. Для решения сложных и интересных кейсов участники могли пользоваться ресурсами дата-центра, развернутым ландшафтом SAP HANA и сетью NB-IoT.

В первый день второго этапа команды ждала сложная, но насыщенная программа: обучение технологиям SAP Leonardo, которая поддерживает Интернет вещей, аналитику, интеллектуальную обработку данных, микросервисы, открытые API. Во время кофе-пауз участники могли неформально пообщаться с менторами и обсудить возникающие вопросы. Также все желающие смогли посетить экскурсию и увидеть, как работают самые последние инновационные технологии, которые дают возможность не задумываться о ресурсах как таковых.

Набор команд, посетивших второй этап конкурса, а также их цели, совершенно различны: некоторые никогда не использовали технологии платформы SAP Leonardo, обучаясь всему с нуля; другие, знакомые с основными возможностями платформы, углубляют свои знания и расширяют функционал, которые позволят реализовать самые амбициозные задумки.

«Мы хотим посмотреть, насколько быстро и качественно участники смогут освоить основной функционал SAP Leonardo. Также очень интересно узнать какие задачи они сформулируют и какие пути решения реализуют», – прокомментировал второй этап конкурса Андрей – ментор, которому в будущем предстоит помогать одной из команд в конструировании новых решений в области цифровой экономики.

Участники получат менторскую поддержку ведущих ИТ-директоров и технических специалистов SAP, которые будут активно участвовать в разработке и прототипировании. Также менторы подготовят команды к финальной презентации идей – питчингу.

SAP Leonardo Hackathon – республиканский конкурс для новаторов и разработчиков. Цель проекта – собрать на одной площадке специалистов из разных областей разработки программного обеспечения, которые вместе будут создавать инновационные решения для белорусской экономики. Итоги конкурса SAP и velcom подведут 17 ноября в Минске. В качестве главного приза velcom будет способствовать дальнейшей разработке перспективных прототипов до востребованных IT-решений, которые смогут быть реализованы на белорусских предприятиях реального сектора экономики. Победитель получит помощь в реализации проекта, пройдя путь от прототипирования до размещения в облаке velcom и внедрения.