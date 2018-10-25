Xiaomi представила смартфон Mi Mix 3

Xiaomi показала смартфон-слайдер Mi Mix 3. Он появится на китайском рынке 1 ноября 2018 года и будет стоить от 3299 юаней (около $475). Когда телефон будет доступен по всему миру, пока неизвестно.

Mi Mix 3 будет доступен с процессором Snapdragon 845; 6,8 и 10 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Двойная фронтальная камера получила разрешение 24 и 2 МП, а двойная основная — 12 и 12 МП.

Смартфон может работать с двумя SIM-картами и заряжается от беспроводной зарядки, которая поставляется вместе с Mi Mix 3. Устройство работает на аккумуляторе ёмкостью 3850 мАч.