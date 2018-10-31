Apple анонсировала новый Mac mini

Apple представила обновленный Mac mini. Самый компактный компьютер компании стал сильно мощнее и по-прежнему является самым доступным решением для знакомства с экосистемой.

Базовая версия оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i3 8-го поколения, старшая – шестиядерным Core i5. Объем оперативной памяти может достигать 64 Гбайт, твердотельной – 2 Тбайт. Также новинка может похвастаться чипом Apple T2 Security, который обеспечивает аппаратную защиту данных, четырьмя портами Thunderbolt 3, видеовыходом HDMI 2.0, гигабитным Ethernet-ом (есть опция на 10 Гбит), двумя портами USB-A и аудиоразъемом.

Розничные продажи обновленного Mac mini стартуют 7 ноября. В США стоимость новинки начинается от $800.