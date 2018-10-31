Президент Армении посетил минский офис Wargaming

Президент Армении Армен Саркисян посетил центр разработки игры World Of Tanks и подробно ознакомился с деятельностью резидента Парка высоких технологий.

Экскурсию по офису для высокого гостя проводил директор СООО «Гейм Стрим» Виктор Новочадов. Об этом сообщается на официальном сайте ПВТ.

Напомним, что компанией создано много ярких и уникальных компьютерных игр, в частности - MMO-проект WORLD OF TANKS (игра, которая собрала фактически все основные призы на самых значимых тематических выставках последних лет и установила мировой рекорд по одновременному количеству он-лайн игроков, что неоднократно официально подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, трижды (в 2012, 2013 и 2017г.г.) завоевала в Лондоне одну из самых престижных наград отрасли - "Золотой джойстик". Также компания занимается разработкой масштабных технологий в области интернет и рекламы, BigData и др.