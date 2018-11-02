МТС запускает услугу «Кино от ivi» в рамках сервиса «МТС ТВ». С 1 ноября абоненты смогут смотреть больше лицензионных фильмов, сериалов и мультфильмов из видеотеки онлайн-кинотеатра ivi за 35 копеек в сутки.

Услуга «Кино от ivi» открывает новые возможности для пользователей сервиса «МТС ТВ». Так, с 1 ноября вместо доступа к ограниченному каталогу от ivi будет предоставлен доступ к расширенному варианту видеотеки на новых условиях.

Подключайте и смотрите более 50 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов в HD-качестве, без рекламы и на различных устройствах — смартфонах, планшетах, приставках для ТВ с ОС Android.

При подключении первые 7 дней пользоваться услугой «Кино от ivi» можно бесплатно, далее стоимость составит 35 копеек в сутки. При этом интернет-трафик МТС в рамках сервиса предоставляется бесплатно.

Напомним, что ранее МТС обеспечил связью 4G все районные центры Брестской области. В этом году в регионе завершилось поэтапное включение LTE: связь четвертого поколения впервые пришла в Ганцевичи, всего за год в области заработало более полусотни дополнительных базовых станций 4G.