В WhatsApp появится реклама

Руководство популярного сервиса WhatsApp нашло способ поместить рекламные объявления в мессенджер. Об этом сообщает The Economic Times.

О планах по монетизации приложения рассказал вице-президент компании Крис Дэниелс. По его словам, реклама будет транслироваться в разделе «Статус» — аналоге функции «Сторис» в Instagram и Snapchat. Фотографии, ролики и гифки в этом разделе исчезают через 24 часа после публикации.

«Это станет основной моделью монетизации для компании, а также даст возможность для бизнеса контактировать с людьми в WhatsApp», — заявил Дэниелс. В течение какого времени пользователи увидят первые рекламные объявления, представитель компании не уточнил.