Xiaomi представила дешевый ноутбук

В продажу поступил самый дешевый ноутбук Xiaomi, который предлагается по цене около 448 долларов.

Речь идет о модели, оснащенной панелью диагональю 15,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения. Толщина корпуса ноутбука составляет 19,9 см.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, компанию ей составляет твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ.

Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками. В оснащение вошли разъемы USB 2.0, гигабитный Ethernet, два USB 3.0, HDMI, разъем для наушников 3,5 мм.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

В продажу поступил самый дешевый ноутбук Xiaomi, который предлагается по цене около 448 долларов.

yes

Речь идет о модели, оснащенной панелью диагональю 15,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей,

yes

а также двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения.

Терпимо.

Толщина корпуса ноутбука составляет 19,9 см.

Приемлемо.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ,

no

компанию ей составляет твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ.

no

Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками. В оснащение вошли разъемы USB 2.0, гигабитный Ethernet, два USB 3.0, HDMI, разъем для наушников 3,5 мм.

Ясно.

Ну, для пенсионеров может быть, но зачем пенсионерам ноубук? (С)

-1
Аватар пользователя mike

mike

А типа ты не пенсионер.

+1

mike пишет:

А типа ты не пенсионер.


У меня нет ноутбука.

Аватар пользователя mike

mike

У меня нет ноутбука.

А у меня есть. Сажусь вечерком на скамеечке -- молодняк так и норовит заглянуть, что у деда на экране. Смартфон -- не то! Глядишь, и потрынджу за жизнь. :)

+1

mike пишет:

У меня нет ноутбука.

А у меня есть. Сажусь вечерком на скамеечке -- молодняк так и норовит заглянуть, что у деда на экране. Смартфон -- не то! Глядишь, и потрынджу за жизнь. :)


Ты работающий пенс. (С)

Аватар пользователя savely

savely

> Приемлемо.

20 САНТИМЕТРОВ толщины ноута приемлемо? Да я лучше десктоп лежачий куплю. ;))))

+1

savely пишет:

> Приемлемо.

20 САНТИМЕТРОВ толщины ноута приемлемо? Да я лучше десктоп лежачий куплю. ;))))


smiley

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