Xiaomi представила дешевый ноутбук

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В продажу поступил самый дешевый ноутбук Xiaomi, который предлагается по цене около 448 долларов.
Речь идет о модели, оснащенной панелью диагональю 15,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения. Толщина корпуса ноутбука составляет 19,9 см.
Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, компанию ей составляет твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ.
Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками. В оснащение вошли разъемы USB 2.0, гигабитный Ethernet, два USB 3.0, HDMI, разъем для наушников 3,5 мм.
Комментарии
Терпимо.
Приемлемо.
Ясно.
Ну, для пенсионеров может быть, но зачем пенсионерам ноубук? (С)
А типа ты не пенсионер.
У меня нет ноутбука.
А у меня есть. Сажусь вечерком на скамеечке -- молодняк так и норовит заглянуть, что у деда на экране. Смартфон -- не то! Глядишь, и потрынджу за жизнь. :)
Ты работающий пенс. (С)
> Приемлемо.
20 САНТИМЕТРОВ толщины ноута приемлемо? Да я лучше десктоп лежачий куплю. ;))))
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