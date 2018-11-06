Xiaomi представила дешевый ноутбук

В продажу поступил самый дешевый ноутбук Xiaomi, который предлагается по цене около 448 долларов.

Речь идет о модели, оснащенной панелью диагональю 15,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а также двухъядерным процессором Intel Core i3 восьмого поколения. Толщина корпуса ноутбука составляет 19,9 см.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, компанию ей составляет твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ. Есть слот для карт памяти microSD емкостью до 32 ГБ.

Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками. В оснащение вошли разъемы USB 2.0, гигабитный Ethernet, два USB 3.0, HDMI, разъем для наушников 3,5 мм.