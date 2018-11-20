Black Friday: купить телевизор LG по специальной цене

С 21 по 25 ноября в магазинах розничных сетей по всей Беларуси можно будет приобрести телевизоры LG по беспрецедентно выгодной цене: от 1399 BYN.

В акции примут участие четыре модели телевизоров: 49SK8500PLA, 55UK6200PLA, 70UK6710PLA и OLED55B8SLB. Для тех, кто еще выбирает между четырьмя моделями, расскажем об их ключевых характеристиках.

Телевизоры LG UltraHD, 55UK6200PLA и 70UK6710PLA – это максимум того, что классическая технология жидкокристаллического телевизора может дать потребителю.

Мы с вами прекрасно понимаем, далеко не весь интересный видеоконтент производится в высоком разрешении и безупречном качестве. Поэтому телевизоры LG UHD способны улучшить то, как воспроизводится исходное видео за счёт мощности свои процессоров и технологии Active HDR, обрабатывающей отдельный кадр как графический редактор. Сюда входит устранение помех, повышение яркости и резкости. Это наглядно отличается от того, что могли предложить LED-телевизоры в прошлом, когда картинка в более низком разрешении или сильно перетягивалась на экране или занимала лишь нужную его часть. Здесь вы буквально видите, чего стоит премиальное качество постоянно, без исключений.

Что же касается их прямого назначения – правильного воспроизведения высококачественного контента в высоком разрешении, LG UHD безусловно принесёт владельцу новые, полные ощущения от его любимых фильмов и игр, которые остаются скрытыми при отображении на менее технологически-продвинутых устройствах.

С 21 по 25 ноября обе модели будут продаваться по фиксированной цене. Так, LG 55UK6200PLA обойдется в 1399 BYN при единоразовом платеже или по 58,29 BYN в рассрочку на 24 месяца. Модель с диагональю 70 дюймов будет стоить 3199 BYN. На нее также можно оформить рассрочку скором 24 месяца.

Модель LG 49SK8500PLA из линейки SUPER UHD, предложит зрителю такие технологические преимущества как глубокий черный цвет, улучшенную визуализацию, детализированные тени и точную цветопередачу под любым углом просмотра. Ведь как мы знаем, при просмотре обычных телевизоров под углом цвета искажаются.

Всё что инженеры знают о свете и цвете идёт в ход, чтобы подарить зрителям насыщенные естественные цвета. LG SUPER UHD относится к моделям, использующим для цветопередачи не 8-битную, а 10-битную матрицу. В результате зритель получает 1,07 миллиардов оттенков на пиксель в сравнении всего с 16,8 миллионами оттенков при глубине цвета 8 бит.

Во время акции «Черная пятница» от LG модель 49SK8500PLA можно будет приобрести всего за 1999 BYN или взять в рассрочку на 24 месяца с ежемесячными выплатами в 83,39 BYN.

OLED TV – это принципиально новая категория телевизоров. Возможно, в обозримом будущем все ТВ в наших домах станут именно такими. Это не просто очередная вариация LED экрана, а технология с мириадом независимых органических светодиодов. И в их независимости – сила. Например, чтобы показать цвет «чернее чёрного», такое устройство не передаёт чёрный цвет, а просто отключает нужные микроскопические светодиоды.

В результате вы увидите на экране идеальный, глубокий черный, который покажет исключительную яркость, бесконечную контрастность и неповторимость всей палитры.

Точно также как у современных смартфонов, экран такого телевизора нереалистично тонок, а каждый кадр на нём выглядит как удачная, подготовленная фотография.

Уникальность современных моделей телевизоров LG OLED TV не только в изображении, но и в звуке. Саундбары LG — акустические системы нового поколения, способные передавать объемный многоканальный звук с адаптивной настройкой громкости. Каждый может подобрать то, что ему по вкусу. Популярные форматы многоканального звука, в том числе 4.1, 5.1 или может быть технология Dolby Atoms, способная правильно направить 128 звуковых дорожек по всем углам комнаты.

Телевизор LG OLED55B8SLB можно будет купить за 2999 BYN или взять в рассрочку на 24 месяца, в итоге выплаты составят всего 125 рублей в месяц.

Напомним, «Черная пятница» от LG продлится с 21 по 25 ноября. Приобрести любую из четырех моделей телевизоров по специальной сцене можно в любом из магазинов «Электросила», «5 элемент», «Техно Плюс», «Корона Техно» и 21vek.by.