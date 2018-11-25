Google Chrome получит популярную функцию Firefox

В Google Chrome в скором времени появится одна из функций Firefox. Теперь пользователи смогут открывать более 10 вкладок, но их размер не будет уменьшаться, так как на верхней панели должны присутствовать кнопки пагинации.

Представители Google отметили, что новая возможность позволит существенно упростить процесс работы для SMM-менеджеров и других специалистов, которые часто применяют несколько десяткой вкладок в браузерах.

По предварительным данным, апдейт должен появиться в декабре текущего года.