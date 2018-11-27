Стартап Banuba привлёк $7 млн от VP Capital

В феврале 2017 года стартап привлёк $5 млн от фонда Larnabel Ventures семьи Гуцериевых и компании VP Capital Виктора Прокопени. Теперь Banuba получил от тех же инвесторов ещё $7 млн.

Banuba — основанная в 2016 году компания со штаб-квартирой в Минске. Проект возглавляет Вадим Нехай, стартап получил 31 патент на разработки в сфере дополненной реальности и компьютерного зрения.

Banuba продвигает на рынке свой набор инструментов для разработчиков SDK Banuba 3.0, с помощью которых приложения можно научить отслеживать мимику лица. Компания работает над AR-технологиями, которые позволяют встраивать в приложения фильтры, маски, анимированные эмодзи и другие расширения.

По словам Прокопени, он рассчитывает, что скоро AR-технологии будут использоваться везде: устройства будут сами распознавать пол, возраст и уровень стресса пользователей, а, например, фитнес-приложения смогут оценивать, как сильно похудел пользователь, по его лицу.