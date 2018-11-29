LG выпустила новую акустическую систему

LG Electronics выпустила новую мощную акустическую систему, оснащенную сенсорным Smart дисплеем и функциями на основе искусственного интеллекта. Новинка сочетает в себе возможности помощника Google Assistant и бескомпромиссно высокое качество звучания от Meridian Audio — красивое и мощное устройство для «умного» дома. Сначала LG XBOOM AI ThinQ WK9 появится в США, затем устройство станет доступно в других странах.

Продвинутый сенсорный Smart дисплей разработан в сотрудничестве с Google, что позволяет модели LG WK9 задействовать все возможности умного помощника Google Ассистент. Благодаря сотрудничеству LG с компанией Meridian Audio, лидером и инноватором в области высококлассных аудиорешений, LG WK9 обеспечивает отличное качество звучания, точность воспроизведения голоса и четкость басов при компактном размере устройства.

Акустическая система LG XBOOM AI ThinQ WK9 оснащена фронтальной камерой для видеосвязи и стерео-динамиками мощностью 20 Вт — самыми мощными в своем классе — и технологиями Meridian. Все это вместе обеспечивает кристально чистое звучание, как при общении по видеосвязи, так и при воспроизведении музыки. На дисплее с диагональю 8 дюймов пользователи смогут просматривать любимые ролики на YouTube и с легкостью пользоваться такими ресурсами, как Google Карты и Google Фото.

В дополнение к аудио- и видеовозможностям, LG XBOOM AI ThinQ WK9 предлагает пользователю возможность подключать к аудио системе другие устройства LG ThinQ в доме, например, телевизор LG, или другую интеллектуальную домашнюю технику, и более чем 10 000 смарт-устройств от 1000 брендов, работающих с помощником Google Assistant.

Дополнительная информация и цены будут объявлены в каждой стране отдельно по мере поступления в продажу.

Технические характеристики