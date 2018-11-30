Яндекс.Район заработал в Минске

В Минске начал работать сервис Яндекс.Район. С его помощью можно общаться с соседями: обсуждать районные новости, публиковать объявления и рассказывать друг другу об интересных местах.

Яндекс.Район поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить насущное — скажем, новый забор в сквере или гигантскую сосульку над подъездом. Кроме того, сервис подойдёт тем, кому нужен соседский совет. Например, здесь можно выяснить, куда отдать ребёнка заниматься фигурным катанием, где неподалёку есть хороший рынок или когда отремонтируют подземный переход.

«Яндекс.Район помогает горожанам обсуждать и находить решения самых разных проблем. Например, не так давно в Екатеринбурге нашли владельца потерявшегося бенгальского кота, а пользователи из Краснодара собрали дворовую команду по баскетболу. Мы уверены, что в Минске сервис тоже ждёт успех», — говорит Татьяна Горелик, руководитель сервиса Яндекс.Район.

Помимо Минска, Яндекс.Район работает в Ташкенте и тринадцати городах России. Ежемесячная аудитория сервиса превышает четыре миллиона пользователей.