Смартфон Huawei Honor V20 дебютирует в конце декабря

26 декабря состоится презентация мощного смартфона Honor V20, который готовит китайская компания Huawei.

Одной из особенностей аппарата станет отверстие в дисплее для фронтальной камеры. Оно расположится в верхней левой части экрана. Кстати, разрешение дисплея составит 2310 × 1080 точек.

В состав основной камеры войдёт 48-мегапиксельный датчик. Речь идёт об 1/2-дюймовом сенсоре Sony IMX586. Это изделие позволяет формировать снимки с разрешением до 8000 × 6000 точек и записывать видеоролики в формате 4K (4096 × 2160 точек) со скоростью 90 кадров в секунду.

«Сердцем» смартфона послужит фирменный процессор Kirin 980, производящийся по 7-нанометровой технологии. Он содержит восемь вычислительных ядер (2 × ARM Cortex-A76 @ 2,6 ГГц, 2 × ARM Cortex-A76 @ 1,96 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55 @ 1,8 ГГц), а также графический ускоритель ARM Mali-G76.

В качестве программной платформы, скорее всего, будет применяться операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Huawei является вторым по величине производителем смартфонов в мире после южнокорейского гиганта Samsung. В третьей четверти текущего года, по оценкам IDC, компания Huawei реализовала 52,0 млн «умных» сотовых аппаратов, что соответствует доли в 14,6 %.