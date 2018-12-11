«ВКонтакте» тестирует новый мобильный мессенджер

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование мессенджера для мобильных устройств под названием VK Me. Сообщается, что программу создадут под платформы iOS и Android, при этом она получит доступ к контактам из адресной книги. Также она заменит встроенный в мобильный клиент ВК мессенджер. Иначе говоря, это будет как Messenger у Facebook.

При этом отмечается, что мессенджером смогут пользоваться и пользователи, незарегистрированные во «ВКонтакте». Для этого и будут использоваться телефонные номера. Также, по словам разработчиков, в новой программе сохранят все основные функции, необходимые для общения, в том числе система денежных переводов VK Pay. Наконец, обещают более простой интерфейс.

«Мы действительно на постоянной основе тестируем различные продукты, мессенджер — один из них. О всех деталях расскажем, когда продукт будет готов к релизу» — заявила пресс-служба «ВКонтакте».

Отметим, что с 2016 года существует десктопный VK Messenger, однако он доступен лишь для Windows, macOS и, как ни странно, Linux. Он намного удобнее веб-приложения и позволяет вести беседы, обмениваться файлами, видео, музыкой, а также голосовыми сообщениями.

Пока что в компании не уточняют, когда появится готовое решение. Однако, не исключено, что это не просто конкуренция (и, чего греха таить, копирование у Facebook), а попытка создать полноценный мобильный клиент, который, при желании, смог бы составить некоторую конкуренцию даже Telegram. Правда, вряд ли речь идёт о защите, учитывая, как часто «ВКонтакте» передаёт личные данные в полицию.