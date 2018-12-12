Firefox Quantum 64 позволят управлять сразу несколькими вкладками

Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox Quantum 64.0. В ней реализована возможность управлять сразу несколькими вкладками. Например, можно выбрать несколько вкладок, удерживая клавишу Ctrl, чтобы переместить, закрыть или прикрепить их.

Удалять расширения стало проще. Теперь достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по иконке на панели инструментов и нажать «Удалить расширение».

Диспетчер задач теперь позволяет отслеживать энергопотребление отдельных вкладок, а также задействованные ими системные процессы. Для доступа к диспетчеру нужно перейти на страницу about: performance.

Одновременно с этим была убрана возможность предпросмотра RSS-каналов и живых закладок. Теперь для этого нужно использовать сторонние расширения.