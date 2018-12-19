В Windows 10 появится «песочница» для сомнительного ПО и подозрительных документов

Корпорация Microsoft в своем официальном блоге сообщила о подготовке новой функции настольной ОС Windows 10 под названием Windows Sandbox. Это «песочница» – полностью изолированная среда, позволяющая пользователям без опаски запускать сомнительные программы и открывать не менее подозрительные документы, в которых могут содержаться вирусы и другое вредоносное ПО.

Windows Sandbox создает сильно облегченную виртуальную машину прямо на компьютере пользователя, функциональность которой ограничивается лишь рабочим столом и возможностью запуска программ и открытия базовых документов.

Инструмент Windows Sandbox, вне всякого сомнения, актуальный для всех пользователей компьютеров на базе ОС Windows 10, будет доступен не всем. По официальным данным, Microsoft встроит «песочницу» исключительно в версии Pro и Enterprise, так что владельцам лицензии Home придется обойтись без нее. В то же время для ее работы не потребуется скачивать дополнительное ПО для виртуальных машин – она будет реализовано уже на уровне самой операционной системы.