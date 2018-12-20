«ВКонтакте» назвала самые обсуждаемые игры в 2018 году

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Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила собственную игровую статистику по результатам 2018 года, составив рейтинг наиболее часто упоминаемых игр для консолей и компьютеров среди своих пользователей.
Игры, которые выходили или были анонсированы в текущем году:
- Marvel’s Spider-Man;
- Far Cry 5;
- Fallout 76;
- FIFA 19;
- God of War;
- Red Dead Redemption 2;
- Call of Duty: Black Ops 4;
- Detroit: Become Human;
- S.T.A.L.K.E.R. 2;
- Assassin’s Creed Odyssey.
Игры, которые вышли ранее:
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Dota 2;
- Warface;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Fortnite;
- Overwatch;
- World of Tanks;
- Destiny 2;
- League of Legends;
- World of Warcraft.
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