«ВКонтакте» назвала самые обсуждаемые игры в 2018 году

Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила собственную игровую статистику по результатам 2018 года, составив рейтинг наиболее часто упоминаемых игр для консолей и компьютеров среди своих пользователей.

Игры, которые выходили или были анонсированы в текущем году:

Marvel’s Spider-Man; Far Cry 5; Fallout 76; FIFA 19; God of War; Red Dead Redemption 2; Call of Duty: Black Ops 4; Detroit: Become Human; S.T.A.L.K.E.R. 2; Assassin’s Creed Odyssey.

Игры, которые вышли ранее: