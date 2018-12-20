«ВКонтакте» назвала самые обсуждаемые игры в 2018 году

Социальная сеть «ВКонтакте» подготовила собственную игровую статистику по результатам 2018 года, составив рейтинг наиболее часто упоминаемых игр для консолей и компьютеров среди своих пользователей.

Игры, которые выходили или были анонсированы в текущем году:

  1. Marvel’s Spider-Man;
  2. Far Cry 5;
  3. Fallout 76;
  4. FIFA 19;
  5. God of War;
  6. Red Dead Redemption 2;
  7. Call of Duty: Black Ops 4;
  8. Detroit: Become Human;
  9. S.T.A.L.K.E.R. 2;
  10. Assassin’s Creed Odyssey.

Игры, которые вышли ранее:

  1. Counter-Strike: Global Offensive;
  2. Dota 2;
  3. Warface;
  4. PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  5. Fortnite;
  6. Overwatch;
  7. World of Tanks;
  8. Destiny 2;
  9. League of Legends;
  10. World of Warcraft.
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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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