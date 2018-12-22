С 21 по 25 декабря velcom проводит скидки выходного дня

С 21 по 25 декабря velcom приглашает всех желающих за отличными подарками по особым праздничным ценам: только в эти дни целый ряд смартфонов, планшетов, а также детские smart-часы можно будет приобрести со скидками.

Скидки выходного дня в velcom – отличная возможность порадовать близких желанными подарками: совершая покупки в центрах продаж и обслуживания, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и поверенных velcom в предстоящий длинный уикенд, вы сможете сэкономить до 600 рублей. Выгоднее всего будет покупать приглянувшиеся модели смартфонов и планшетов единовременным платежом: именно в этом случае снижение цен на них достигнет своего максимума.

В подарок самым маленьким членам семьи в рамках акции можно будет приобрести детские smart-часы с GPS-трекером и подключиться на тарифный план «Непоседа» с безлимитом интернета и звонков внутри сети velcom. При покупке смарт-часов абонентская плата составит всего 4,95 рубля в месяц, а ежемесячный взнос при покупке в рассрочку от 10 рублей в месяц!