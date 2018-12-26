LG представит линейку новых ультрамониторов на CES 2019

На выставке CES, которая пройдет в следующем месяце, LG Electronics представит свои новейшие мониторы серии Ultra, в их числе ультраширокий 49-дюймовый монитор UltraWide и монитор UltraGear для игр с эффектом присутствия.

Развивая репутацию компании как инновационного лидера в категории ультрашироких мониторов (с соотношением сторон 21:9 и выше), внушительный новый 49-дюймовый монитор UltraWide от LG (модель 49WL95) создан, чтобы максимизировать производительность любой задачи, а новейший игровой монитор UltraGear от LG (модель 38GL950G) сочетает в себе великолепное качество изображения и высочайшую скорость работы для создания эффекта присутствия для любителей игр.

Монитор 2019 UltraWide от LG

Новейший ультраширокий монитор UltraWide от LG имеет большой изогнутый экран с соотношением сторон 32:9, предлагающий исключительное качество изображения. Соперничая по масштабам с экраном кинозала, LG 49WL95 представляет собой высококачественное решение, которое заменит громоздкие конструкции из нескольких мониторов. Дополнительное место, доступное на 49-дюймовом дисплее, и невероятное соотношение сторон делают монитор UltraWide от LG идеальным для параллельной работы над несколькими задачами. Разрешение 5120 x 1440 (что равнозначно двум 27-дюймовым мониторам с разрешением Quad High Definition) и плотность пикселей в 108 пикселей на дюйм (PPI) обеспечивают оптимальную четкость изображения, благодаря чему документы удобнее читать, а видео и картинки удобнее редактировать.

Используя передовую технологию IPS от LG, новый монитор UltraWide предлагает цветопередачу потрясающей точности, охватывающую 99 % цветового пространства sRGB. Монитор поддерживает формат HDR10, а значит, может воспроизводить HDR-игры и видео.

Игровой монитор 2019 UltraGear от LG

На выставке CES компания LG представит свой новый монитор Nano IPS UltraGear для любителей игр с поддержкой NVIDIA G-SYNC и частотой обновления 144 Гц для быстрой и плавной игры без разрывов. Яркие изображения и сногсшибательные цвета – это стандарт для этого монитора с разрешением 3840 x 1600 и охватом цветовой палитры DCI-P3 на 98 %. Монитор UltraGear был разработан для любителей игр, предлагая им соотношение сторон 21:9, изогнутый дисплей и практически безрамочный дизайн. Функция Sphere Lighting, предназначенная для создания атмосферы с эффектом погружения, предлагает до шести различных цветовых настроек, воспроизводящихся с задней части монитора, которые можно подстраивать под настроение пользователя и использовать для снижения утомляемости глаз.