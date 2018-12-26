Microsoft запустила образовательную программу по высоким технологиям в индустрии моды

Одна из студенческих групп под эгидой Microsoft разработала интерактивные дисплеи на базе машинного зрения, которые определяют стиль одежды клиента, анализируют ассортимент соответствующей одежды и аксессуаров в ближайших магазинах и помогают быстро составить подходящий образ.

По результатам исследования международной консалтинговой компании Bain&Co, к 2025 году около 50% покупок будут совершаться посредством новых технологий. Сегодня покупатели ожидают от брендов не только высокого качества, но и гарантии того, что вещь подлинная. Компания EON разработала влагозащищенные ярлыки с цифровой идентификацией, которые вшиваются в одежду в процессе производства. Таким образом, каждая вещь получает уникальный ID, по которому можно определить ее принадлежность определенному бренду.

Главная цель компаний, работающих в индустрии моды и красоты – предугадывать и максимально быстро удовлетворять запросы клиентов. Для этого компания L’Oréal использует систему управления данными и искусственный интеллект. Алгоритмы ИИ, основанные на машинном обучении, дают возможность бренду предугадывать желания покупателей – прежде всего, анализируя аккаунты в социальных сетях.

По мнению Microsoft, c помощью технологий можно вывести индустрию моды на новый уровень. Они позволяют предугадывать и оперативно удовлетворять запросы клиентов, применять к каждому из них индивидуальный подход и эмоционально воздействовать на покупателей. В результате брендам удается выстраивать перспективные стратегии развития. Умные технологии позволяют компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами: традиционная реклама трансформируется в конструктивный диалог с покупателем