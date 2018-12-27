«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram. При запросе отображаются сторонние ссылки, связанные с мессенджером, тогда как Google показывает telegram.org на первой строчке.

«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных», — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в декабре сообщалось, что аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день.